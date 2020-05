Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 4 maggio – LIVE

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 4 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Italia ancora nella morsa del Coronavirus, ma in queste ultime settimane il calo è costante. Occorrerà vedere come il virus si diffonderà da oggi, con l’avvio della fase 2. Ieri il dato del contagio diceva 1.740 guariti, 1.389 nuovi positivi, 174 decessi.

Leggi anche –> Coronavirus: trovato un anticorpo monoclonale che lo blocca

Gli attualmente positivi nella giornata di oggi scendono sotto quota 100mila. Di questi, poco più del 15% sono ricoverati con sintomi, mentre la percentuale di ricoverati in terapia intensiva è di circa l’1,5%, in calo costante da alcune settimane.

Leggi anche –> Vaccino Coronavirus | azienda italiana annuncia | “Il nostro prototipo funziona”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati regionali Coronavirus, il punto del 4 maggio

Per quanto riguarda i dati su base regionale, partendo da Nord, si conta un solo nuovo contagio, con zero decessi, in Valle d’Aosta dove i guariti scendono sotto quota 200. Quattro nuovi casi, ancora in calo quindi, con 2 decessi in Friuli Venezia Giulia. Ancora 63 decessi in Lombardia, la Regione più colpita. Tra le Regioni più colpite, positivi i dati di Emilia Romagna, con appena 159 nuovi casi, e Veneto, dove sono solo 55 i nuovi casi. 38 i casi e nove i decessi in Toscana, dove il dato più incoraggiante è un calo del 70% di nuovi casi in un mese. Spostandoci al centro, 36 appena i casi nel Lazio, 26 dei quali a Roma. Nelle Marche sale l’indice del contagio: 44 nuovi casi, quasi l’8% del totale dei tamponi.

In Umbria, per la prima volta, si sono avuti zero contagi e continua a calare il numero di attualmente positivi, che sono ora 236, 21 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda l’Abruzzo, sono solo quattro i nuovi casi su 997 tamponi. In Calabria sono 4 i nuovi casi, ovvero lo 0,77% dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nove i casi su 724 tamponi in Puglia, dove si contano 5 vittime. La Basilicata torna a zero contagi, come già successo nelle scorse settimane. Per quanto riguarda le Isole, in Sardegna si contano zero vittime e zero casi nelle ultime 24 ore.