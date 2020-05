Cesare Bocci, la verità su Montalbano: “Vorrei lasciare un buon ricordo…”

Ospite a La vita in diretta, Cesare Bocci affronta la questione del futuro del Commissario Montalbano in tv, parlando di “un’assenza incolmabile”.

Continuare a girare una seria storica e di così grande successo, oppure fermarsi per non rischiare di rovinare lo straordinario fatto dal regista Alberto Sironi e dallo scrittore Andrea Camilleri, entrambi scomparsi nel corso dell’anno passato? E’ questa la grande questione che interroga i protagonisti e il pubblico dell’amatissima serie Rai “Il commissario Montalbano”. Ecco cosa ne pensa uno dei suoi volti-simbolo, Cesare Bocci.

La confessione di Cesare Bocci

Ospite in collegamento de La vita in diretta, Cesare Bocci, che nella serie interpreta il vicecommissario Mimì Augello, ha spiegato il suo punto di vista. “Abbiamo vissuto anni straordinari – ha detto -. Fossimo una squadra potremmo dire di aver vinto tutto. Abbiamo segnato un’epoca e vorrei lasciare un buon ricordo. Le assenze di Alberto e Andrea sono incolmabili”.

La posizione dell’attore sembra essere molto netta e chiara (e probabilmente tanti appassionati della serie non ne saranno contenti). Tant’è. Sempre a Cesare Boccia Lorella Cuccarini ha chiesto a chi si sia ispirato per il personaggio di Mimì Augello: “Quando hai gli scritti di Andrea Camilleri non devi ispirarti a nessuno, devi solo affidarti – è stata la sua risposta -. Hai tutti gli elementi per fare bene, puoi solo sbagliare”. E a giudicare dai risultati, si può ben dire che il cast del Commissario Montalbano non abbia sbagliato di una virgola. Almeno finora.

