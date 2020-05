Aida Yespica in difficoltà: “Non è un periodo facile”

Aida Yespica torna ad essere presente su Instagram con una foto pubblicata sul suo profilo: che fine ha fatto la showgirl?

Dopo tanto tempo è tornata Aida Yespica, almeno su Instagram. Durante queste settimane di quarantena la showgirl ha svelato: “Non è un periodo facile ma ne usciremo più forti di prima, non preoccuparti se quest’anno la festa è saltata,molti altri bellissimi compleanni ci aspettano più belli che mai!! Feliz cumpleaños de corazón mi gordito bello??Te Amo ?? @joselitofranco01”. Così è arrivata una sorpresa con l’augurio di compleanno per il suo caro amico.

Aida Yespica, il ritorno su Instagram

Dopo settimane di silenzio, che avevano fatto scatenare voci di gossip, Aida non ha rivelato come ha trascorso la sua quarantena, ma ha pubblicato un messaggio di augurio per il suo amico.