Vincenzo De Luca, chi è la compagna Marilena Cantisani: età, foto, lavoro

Marilena Cantisani è la compagna di vita del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

C’è una donna che fa battere il cuore del vulcanico governatore della Campania, Vincenzo De Luca: si chiama Marilena Cantisani e lavora come dirigente presso il Comune di Salerno. Proprio lì è nata la loro relazione. Su di lei non si sa molto, essendo una persona piuttosto dimessa e riservata. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Marilena Cantisani

Maria Maddalena (per gli amici Marilena) Cantisani è nata il 14 settembre 1970. E’ napoletana ma vive e lavora a Salerno, come dirigente del Servizio trasformazioni edilizie al Comune, dopo essersi laureata in architettura alla Federico II con un dottorato in urbanistica e pianificazione territoriale e aver brevemente collaborato con la cattedra di Urbanistica dell’ateneo.

Autrice di diverse pubblicazioni e relatrice in numerosi convegni, Marilena Cantisani ha seguito negli ultimi anni tutte le vicende urbanistiche di Salerno. Con Bianca De Roberto e Davide Pelosio, in particolare, si è occupata della Variante parziale del 2013 al Puc, Piano urbanistico comunale del 2005 (trattasi dell’opera che ha scatenato le ire di Italia Nostra, già mobilitata contro il Crescent).

De Luca e la compagna Marilena si mostrano in pubblico principalmente in occasione di eventi e cerimonie ufficiali, preferendo per il resto vivere nel privato la loro relazione. Relazione che è nata dopo che entrambi si sono lasciati un matrimonio alle spalle, ciascuno con due figli. De Luca era sposato con la sociologa della Asl Rosamaria Zampetti, alla quale fu contestata la nomina a coordinatrice del Piano di zona dell’Agro nocerino sarnese. La prima apparizione della nuova silenziosa first lady risale all’ormai lontano 2011, e da allora la coppia si è fatta sempre più affiatata.

