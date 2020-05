Uomini e Donne, Beatrice Valli, lo sfogo in risposta alle critiche sulla maternità. Manca pochissimo alla nascita della sua terza figlia. Eppure le critiche sulla sua maternità continuano inesorabili. Ecco la reazione della ex corteggiatrice.





Ha reagito con uno sfogo su Instagram la Valli, in attesa in questi giorni della sua terza figlia. Ecco le sue parole in risposta agli haters che continuano a criticare la sua maternità.

Beatrice Valli e Marco Fantini aspettano in questi giorni l’arrivo della seconda figlia insieme, Azzurra. Prima della nascitura infatti, i due hanno avuto insieme la piccola Bianca e prima ancora la Valli ha avuto il suo primogenito, Alessandro, da Nicolas Bovi. La modella e influencer però non è vista di buon occhio da tutti gli utenti in rete e non sono state poche le critiche ricevute proprio sulla sua maternità.

Proprio su Instagram qualche giorno fa la Valli aveva fatto prendere uno spavento a tutti i suoi ammiratori, raccontando di essere corsa in ospedale con il compagno a causa di alcune perdite. Fortunatamente si trattava di un falso allarme e la piccola Azzurra si prepara alla sua nascita tra qualche giorno. Le critiche degli haters continuano nonostante tutto, incentrandosi soprattutto sul fatto che la Valli ha già avuto tre gravidanze a soli 25 anni.