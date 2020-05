Questa sera in tv torna la serie Rai L’Allieva 2, che prosegue con due nuovi episodi: tutti i dettagli sulla fiction in onda oggi, 3 Maggio

Alice sarà sempre di più al centro di un triangolo amoroso fra Conforti e il pm Sergio Einardi. La rivalità fra i due si svelerà mostrando il perché il loro incontro sia stato sin da subito tanto burrascoso.

La serie di Rai 1 inizierà alle ore 21.25, con gli episodi 6 e 7.

Scopriamo insieme la trama delle due puntate in onda questa sera in tv.

L’Allieva 2

Alice dovrà confessare a Claudio di aver baciato Sergio.

La loro relazione ambigua risentirà non poco dopo questo colpo di scena e porterà a far comprendere ad Alice il motivo per cui fra i due professionisti il rapporto sia tanto inclinato e che, soprattutto, questo non è stato da sempre tanto difficile come credeva.

Episodio 6, L’acaro rosso Alice, Lara e Marco una sera escono insieme e un uomo tenta di aggredire Lara. Il corpo del misterioso aggressore il giorno seguente verrà ritrovato senza vita nel cimitero del Verano. Alice si renderà presto conto che i due eventi sono collegati e che l’attacco a Lara non è stata una coincidenza. Episodio 7, Prison Blues Un giovane libanese viene prima accusato ingiustamente di spaccio e poi ritrovato senza vita nelle docce di un carcere.

A ucciderlo è stato il principale sospettato, un uomo razzista e germofobico, così come sembra?

Oltre al caso Alice approfondirà la sua conoscenza con il fascinoso pm Sergio Einardi.