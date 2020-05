Paola Perego | frecciata a Barbara D’Urso su Instagram

Rispondendo alle domande dei suoi followers, Paola Perego concede una risposta particolare ad un quesito che riguarda la D’Urso. Polemica in vista?

Presto rivedremo Paola Perego di nuovo sugli schermi Rai. La presentatrice televisiva originaria di Monza dovrebbe rientrare sul piccolo schermo con un format non ancora noto.

Intanto lei è rimasta a stretto contatto con i suoi followers, consentendo ad alcuni di loro di rivolgerle delle domande sia sul lavoro che sulla sua vita privata. La 54enne moglie del manager dei vip, Lucio Presta, qualche settimana fa ha avuto un incidente ad una gamba.

Paola Perego, la risposta a chi le chiede se andrebbe mai dalla D’Urso

E tra le altre domande ricevute, ce n’è una che riguarda Barbara D’Urso. Particolare la sua risposta, tendente al caustico. Infatti, ad un suo ammiratore che le chiedeva se sarà mai possibile vederla come ospite od opinionista a ‘Live – Non è la D’Urso’ su Canale 5, Paola Perego ha opposto un netto rifiuto. Non lo ha fatto con le parole ma con una singola emoticon: una faccina con una mano in fronte, quasi a voler indicare un “ma dai”. Un altro fan le chiede invece se sarà possibile rivedere ‘La Talpa’ in futuro, magari in Rai. “Difficile, dal momento che si tratta di una produzione molto impegnativa e che richiederebbe grosse risorse.

