Padre accoltella la figlia: “Stai sprecando la tua vita, non te lo permetterò”

Tremenda vicenda in Australia di un padre che accoltella la figlia, uccidendola. Secondo l’uomo la ragazza, nonostante gli ottimi voti a scuola, stava sprecando la sua vita.

Petrit Lekaj voleva il meglio per sua figlia Sabrina, di 20 anni. La studentessa universitaria viveva a casa con il padre, la madre Romina e il fratello di 11 anni ad Adelaide, Australia. La famiglia era molto conosciuta nella comunità albanese e viveva una vita privilegiata. Sabrina, inoltre, era una studentessa modello di radiologia e piano classico all’Università del Sud Australia.

Leggi anche -> Ragazza tenta il suicidio dopo che il fidanzato ha detto a tutti che il padre l’aveva stuprata

Sabrina Lekaj era la vita della festa, come si può vedere dai tantissimi scatti sui social e questo causava non pochi problemi con la sua famiglia. Sabrina diceva ai suoi amici che suo padre era molto possessivo e non vedeva l’ora di trasferirsi. Petrit non voleva che lei invitasse amici a casa e insisteva che passasse il suo tempo a studiare. Il padre disapprovava soprattutto del suo bere alcool e sperimentazione con le droghe. Sabrina era conosciuta per assumere cocaina ed ecstasy mentre era fuori il weekend. Suo padre aveva delle accuse precedenti per aver venduto eroina ed aveva passato 4 anni in carcere.

Leggi anche -> Torino, il 19enne che ha ucciso il padre a coltellate: “Ho protetto mamma”

La fine tremenda di una ragazza brillante

Dopo l’ennesima serata di party e droghe, la tensione familiare è alle stelle. Sabrina decide di voler mangiare fuori il giorno seguente e suo padre insiste nell’accompagnarla. Quando i due non tornano dopo poche ore, viene chiamata la Polizia. Sabrina è morta nel sedile del passeggero con ferite da taglio multiple. Lekaj è accanto a lei e sanguina copiosamente dall’addome. La Polizia inizialmente non comprende cosa sia successo al padre e alla figlia, ma Lekaj confessa presto di essere stato lui ad accoltellare la figlia. Il motivo? Secondo il padre la giovane stava sprecando la sua vita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!