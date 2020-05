Luca Cordero di Montezemolo chi è: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Luca Cordero di Montezemolo: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’imprenditore

Luca Cordero di Montezemolo nasce a Bologna il 31 agosto 1947. La sua famiglia di origine piemontese è stata al servizio di Casa Savoia. Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma La Sapienza nel 1971, e poi frequenta dei corsi di Diritto Internazionale alla Columbia University di New York. Inizia così la sua carriera presso lo studio legale Chiomenti di Roma e il Bergreen & Bergreen di New York. Diventa presidente della Ferrari fino al 2014, dal 2004 al 2010 lo è stato della FIAT. Inoltre, poi ricopre questo ruolo per Alitalia, Confindustria, FIEG, LUISS, Telethon, e molti altri. Inoltre, Luca Cordero di Montezemolo è presidente e fondatore della società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori: nel 2012 è diventato il terzo manager italiano più pagato dal fatturato pari a 5.534.000 Euro. Attualmente, il suo patrimonio è valutato a 400 milioni di dollari.

Leggi anche -> Michael Schumacher, l’annuncio di Montezemolo sull’ex campione



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA

Luca Cordero di Montezemolo chi è: vita privata

Nel 1975 Montezemolo sposa la regista Sandra Monteleoni: dalla loro unione nasce il figlio Matteo. Il loro matrimonio, però, viene annullato con l’intervento della Sacra Rota. Poi si lega alla giornalista Barbara Parodi Delfino: nasce la figlia Clementina. Nel 2000, poi, arriva il matrimonio con Ludovica Andreoni, da cui ha avuto tre figli: Guia, Maria e Lupo.