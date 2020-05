Gina Lollobrigida, chi è: vita privata e storia della celebre attrice italiana

Gina Lollobrigida è una celeberrima attrice italiana, stella degli anni d’oro del cinema nostrano. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua vita e carriera.

Luigia “Gina” Lollobrigida nasce a Subiaco, un piccolo paese in provincia di Roma, il 4 luglio del 1927. Figlia di un produttore di mobilia, Giovanni Lollobrigida, e di Giuseppina Mercuri, casalinga.

Arguta e sagace, Gina riesce sin dai primi anni dell’adolescenza a distinguersi, soprattutto per ciò che concerne le arti visive. Il suo talento riesce ad essere valorizzato quando la giovane romana riesce ad entrare all’Accademia delle Belle Arti di Roma, dove riesce a coronare in suo sogno.

Figlia devota, la Lollobrigida nel tempo libero decide di sostenere economicamente la famiglia, impegnandosi in piccoli lavori. I primi segni del successo arrivano nel 1947, quando Gina, nominata Miss Roma, riesce ad arrivare terza al concorso di Miss Italia.

Gina Lollobrigida, la carriera cinematografica e fotografica

Il podio di Miss Italia fa cadere molti occhi del mondo dello spettacolo sulla giovane Gina: è il momento di dare tutta se stessa per un suo grande sogno, recitare nel cinema. I primi grandi successi sono Campane a martello (1949) e Fanfan la Tulipe (1952). L’attrice riesce così ad affermarsi nella settima arte, collaborando con grandi registi come Mario Monicelli e confermandosi come uno dei grandi miti del suo periodo. Consolidatasi sul grande schermo, Gina decide di prendere in mano la macchina fotografica e d’intraprendere un nuovo viaggio nel mondo dell’arte. La Lollobrigida ritrarrà nelle sue fotografie grandi icone dello spettacolo come Paul Newman, Salvador Dalì, Audrey Hepburn, Ella Fitzgerald e tanti altri.

La vita privata

Gina è sempre stata una donna profondamente passionale e spesso protagonista di grandi gossip. Nel 1949 si sposa con il medico Milko Skofic, figura che in quel periodo militava per gli studi di Cinecittà, seconda casa della Lollobrigida. Dal matrimioni Gina ha il suo primo bambino, Andrea Mirko. La coppia divorzia nel 1971 e per vent’anni non si hanno notizie sulle sue relazioni. Nel 2003 arriva però uno dei più grandi gossip dell’annata: l’attrice rivela di essere stata fidanzata per vent’anni con Javier Rigau, un uomo di trent’anni più giovane. In seguito allo scoop la coppia decide di rompere il fidanzamento, per motivi che saranno poi chiariti in sede legale.