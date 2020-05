Gennaro Esposito chi è: età, carriera e vita privata dello chef

Conosciamo meglio la storia di Gennaro Esposito: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dello chef napoletano

Gennaro Esposito nasce a Vico Equense il 31 marzo 1970. Studio presso la scuola alberghiera “Francesco De Gennaro”, con l’attestato di cucina nel 1988. Nel 1992 inaugura il suo primo ristorante “Torre del Saracino” alla marina di Seiano, frazione di Vico Equense. Successivamente ottiene la sua prima stella Michelin, mentre la seconda arriva nel 2008. Poi segue uo stage nelle cucine di Gianfranco Vissani creando piatti celebri, come la parmigiana di pesce bandiera. Lavora anche in Francia nelle cucine di Alain Ducasse e Frank Cerutti. Nel 2003 è premiato Gambero Rosso con Tre Forchette e successivamente diventa celebre anche in tv partecipando a Junior MasterChef, La Prova del Cuoco e Masterchef Italia. Da pochi giorni è stato chiamato a collaborare per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Tutto partirà con la fase 2 incontrando l’Unità di Crisi Regionale della Campania per approfondire le problematiche del settore della ristorazione.

Gennaro Esposito chi è: vita privata

Gennaro è sposato con Ivana D’Antonio: dalla loro relazione sono nati i suoi due figli Emanuele e Isabella. Ha un profilo Instagram che vanta circa 150mila follower con cui interagisce con i suoi fans.