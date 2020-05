Estrazione Million Day 3 maggio 2020: diretta oggi numeri

Million Day 3 maggio 2020. A partire dalle ore 19.00 scopriremo in diretta live i numeri della combinazione vincente estratta questa domenica.





Si chiude con questa domenica il primo weekend del mese di maggio con il Million Day, il gioco che ogni giorno mette in palio un milione di euro per il fortunato giocatore che riuscirà ad indovinare la combinazione vincente estratta. Ovvero la serie di cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. E’ possibile naturalmente giocare online ma dal 27 aprile il gioco è tornato anche nelle ricevitorie. Nel mese di aprile non c’è stato alcun giocatore che è riuscito ad ottenere il premio milionario. Record negativo per le vincite.

Leggi anche –> Simbolotto: il gioco legato al Lotto, come si gioca e quanto si vince

Leggi anche –> Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: Come giocare e quando giocare

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI





Gli ultimi due giocatori che sono riusciti ad ottenere il premio milionario risalgono al mese di marzo. Fu infatti il 16 di marzo quando venne realizzato il cinque a Ceppaloni, in provincia di Benevento. Alcuni giorni dopo, la seconda vincita venne invece realizzata nel savonese il 25 marzo, precisamente a Pietra Ligure. Vedremo se in questa prima domenica di maggio un fortunato giocatore sarà riuscito ad ottenere l’ambitissimo premio.

Statistiche Million Day: numeri ritardatari e frequenti





Secondo quanto riportato dalle ultime statistiche, risulterebbero ritardatari nelle ultime estrazioni il 12, il 9 e il 30. Mentre sarebbero più frequenti il 35, il 14 e il 6.

Million Day 3 maggio 2020: diretta estrazione

Tutto è ormai pronto per conoscere insieme, in diretta live, a partire dalle ore 19.00, quali saranno i cinque numeri fortunati estratti oggi. Solo allora consoceremo se un fortunato giocatore sarà riuscito ad ottenere il premio milionario.