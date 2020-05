Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 3 Maggio

Domenica in oggi, 3 Maggio, avrà tanti ospiti in collegamento: chi si racconterà oggi a Domenica in e cosa accadrà in puntata

Gli ospiti annunciati che oggi, 3 Maggio, saranno in collegamento dalla propria abitazione con Mara Venier saranno tanti, esattamente come Domenica in ci ha da sempre abituato. Nella puntata che inizierà alle ore 14.00 su Rai 1, verrà lasciato spazio all’informazione, incentrata sull’epidemia di Covid-19, ma anche all’intrattenimento più leggero che con le interviste della zia Mara ai più noti volti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e chi sarà ospite oggi a Domenica in.

40 anni… Su di noi

La domenica firmata da Mara Venier non si ferma nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e la miriade di imprevisti che hanno disturbato molti dei collegamenti con i Vip ospiti della trasmissione. I tanti problemi della diretta sono stati superati dalla zia con l’ironia e i telespettatori hanno apprezzato non poco il fatto che sia riuscita a cavarsela in questo modo dalle difficoltà della diretta. Gli ascolti per la trasmissione, dall’inizio dell’epidemia sono lievitati perché, secondo quanto riportato da molti dei telespettatori, in tanti si sono rispecchiati nelle emozioni espresse in modo tanto genuino dalla conduttrice. Ospite di oggi sarà Gennaro Esposito, chef conosciuto in tutto il mondo. Seguirà il collegamento con Fabio Volo, artista poliedrico che nella veste di conduttore radiofonico nelle ultime settimane ha rilasciato alcune dichiarazioni che non tutti hanno apprezzato. Ci sarà anche il cantante Fabio Rovazzi e, soprattutto, Pupo che assieme a Mara Venier e ai telespettatori festeggerà i primi 40 anni dalla nascita di uno dei suoi pezzi più famosi: Su di noi. Il cantante si esibirà nel suo nuovo brano intitolato Il rischio enorme di perdersi, dedicato alla figlia Clara.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Claudio Amendola;

Nino Formicola;

Alessandro Siani;

Fabio Rovazzi;

Pupo;

Fabio Volo;

Gennaro Esposito;

Luca Cordero di Montezemolo.

