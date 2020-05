Claudio Amendola, chi è la mamma Rita Savagnone: età, vita e carriera

Conosciamo meglio la storia di Rita Savagnone: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della mamma di Claudio Amendola

Rita Savagnone nasce a Roma il 19 settembre 1939. Nella sua carriera è stata protagonista di numerosi doppiaggi sia per il cinema sia per la televisione come Liza Minnelli, Vanessa Redgrave, Whoopi Goldberg, Shirley MacLaine, Elizabeth Taylor, Eva Marie Saint, Debbie Reynolds, Romy Schneider, Kathy Bates, Kim Novak, Glenda Jackson, Raquel Welch e Greta Garbo. La sua voce è quella di Sophia Loren nei suoi film come Lady L, di Farrah Fawcett in Charlie’s Angels e di Joan Collins in Dynasty. Inoltre, ha doppiato sia Stefania Sandrelli sia Daniela Rocca, mentre in Django ha doppiato l’attrice Loredana Nusciak. Rita è stata protagonista come attrice nel ruolo Gabriella Lanfranchi, suocera di Giulio Cesaroni nella fiction I Cesaroni.

Claudio Amendola, chi è la mamma Rita Savagnone: vita privata

Rita Savagnone è figlia del compositore, direttore d’orchestra e docente Giuseppe Savagnone e di Rosella Marraffa. Nel 2010 la nipote doppiatrice Alessia l’ha resa bisnonna di Diego. Inoltre, è cugina del grande direttore d’orchestra Claudio Abbado, figlio di Maria Carmela Savagnone. È stata sposata fino al 1971 con l’attore e doppiatore Ferruccio Amendola, da cui ha divorziato.