Claudio Amendola, chi è l’ex moglie Marina Grande: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio l’ex moglie di Claudio Amendola Marina Grande: ecco tutte le curiosità della vita privata dell’attrice

Marina Grande, attrice e doppiatrice, è stata la prima moglie di Claudio Amendola. I due sono stati sposati dal 1983 al 1993 quando lei aveva appena 17 anni: dalla loro unione sono nate le due figlie Alessia e Giulia. La prima è diventata, a sua volta, doppiatrice, mentre Giulia è un’artigiana: Claudio è diventato nonno dopo la nascita di Diego. Dopo 14 anni di matrimonio i due si sono lasciati con Amendola che è convolato in seconde nozze a New York con Francesca Neri.

Claudio Amendola, chi è l’ex moglie Marina Grande: vita privata

In una vecchia intervista ai microfoni di Grazia lo stesso Amendola aveva svelato: “Quando è nata la mia prima figlia, Alessia, avevo vent’anni e pochi di più all’arrivo di Giulia. Facevo il padre/amico, ma i ruoli non vanno confusi. L’ho capito con Rocco”. Infine, ha svelato il ricordo di quei tempi: “E’ stato bello essere papà così giovane perché loro hanno avuto la fortuna di avere una mamma che, nonostante fosse diciassettenne all’epoca, era già pronta per esserlo. Era presente, ha sopperito a tutte le mie mancanze, la fortuna di avere una madre da una famiglia matriarcale”.