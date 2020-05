Parla Bianca Guaccero. La bella attrice pugliese esprime tutti i suoi timori per la Fase 2 e parla anche dello spavento legato ai suoi genitori.

In una intervista concessa alla rivista ‘DiPiù’, Bianca Guaccero parla della preoccupazione vissuta a causa dei suoi genitori. L’attrice e conduttrice del programma di Rai 2 ‘Detto Fatto’ parla di come la quarantena scattata ad inizio marzo abbia sconvolto la sua vita, giunta in quel momento in un periodo molto sereno.

LEGGI ANCHE –> Autocertificazione Fase 2 | le novità e dove scaricare il modulo | LINK

Bianca Guaccero: “Che paura per mamma e papà”

“Ho provato ansia per mamma e papà all’inizio, vedendo come non lasciasse praticamente scampo agli anziani. Poi però mi sono sentita più tranquilla. Nel frattempo restare a casa mi ha permesso di riposare e di ritrovare tante energie, dopo un periodo di lavoro molto soddisfacente ma anche molto intenso”. Però Bianca Guaccero teme ora la Fase 2. Questo perché ci sarà una prevista riapertura dell’Italia, che però quasi certamente comporterà un aumento dei contagi. Una cosa messa in preventivo dal Governo, con Conte che aveva parlato negli scorsi giorni di “rischio calcolato”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Fase 2 Conte | “Agite con senso civico | non sprechiamo quanto fatto”

Bianca Guaccero: “Solo io temo la Fase 2? Vedo in troppi a rischio irresponsabilità”

Sui social network, la 39enne di Bitonto, in provincia di Bari, si dice “spaventata. Solo io ho capito che cambia poco e niente? Solo io penso ancora che bisognerebbe uscire per necessità e non per andarsi a fare una passeggiata al mare o il caffè al bar o ai giardinetti? Ricordatevi che ci vorrà ancora grande buon senso”. Lei intanto resta a casa e si allena, grazie ai consigli a distanza di un personal trainer e si dedica alla figlia Alice, avuta dal suo ex marito, il 41enne Dario Acocella.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus news | gli Usa | “Creato a Wuhan | la Cina ha insabbiato”