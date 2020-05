15enne pestata brutalmente su un tram, il VIDEO choc diffuso dalla sorella

Una ragazza di 15 anni urla disperata mentre viene presa a pugni e calci su un tram di Manchester (Regno Unito): la sua famiglia vuole che tutti vedano il filmato.

Una ragazza di 15 anni stava viaggiando a bordo di un tram nel centro di Manchester (Regno Unito) il mese scorso quando è stata aggredita da un gruppo di adolescenti che l’hanno picchiata e derubata. Il filmato choc mostra i drammatici istanti del pestaggio ai danni della poveretta, che ha poi avuto bisogno di cure ospedaliere, avendo riportato costole contuse e un polso slogato.

Uno degli adolescenti coinvolti nella vicenda ha filmato l’attacco e condiviso i filmati sui social media, ma ora sono i familiari della vittima a diffondere il video e chiedere che tutti lo guardino per rendersi conto della gravità dell’accaduto.

Un pestaggio da Arancia Meccanica a bordo del tram

Il video in questione mostra la ragazza colpita ripetutamente a pugni e poi trascinata sul pavimento, dove viene nuovamente presa a calci e pugni. Ad un certo punto si sente la 15enne che grida aiuto e implora la sua mamma. Nel frattempo la banda e ruba anche il telefonino. E l’autista non si accorge di nulla, perché la scena si svolge in fondo al tram.

La sorella della vittima ha voluto condividere queste agghiaccianti immagini per mostrare la gravità dell’attacco e chiedere maggiore sicurezza per coloro che viaggiano sui mezzi pubblici: “L’ho pubblicato su Facebook – ha detto al Mirror – perché volevo mostrare ai genitori cosa hanno fatto i loro figli”. “C’erano altri adulti sul tram – ha aggiunto – ma nessuno ha fatto nulla, nessuna persona è intervenuta”.

Gli agenti della Polizia di Manchester hanno immediatamente avviato un’indagine a seguito dell’assalto, avvenuto il 19 aprile scorso, che ha portato a quattro arresti. In manette sono finite due ragazze di 14 anni, una di 15 anni e una di 16 per rapina e aggressione, in attesa di ulteriori indagini. Anche l’iPhone della vittima è stato recuperato.

