Terremoto Creta: scossa violenta, magnitudo 6.7 e rischio tsunami

Scossa violenta di terremoto in Grecia, al largo dell’isola di Creta, magnitudo 6.7 e rischio tsunami: per ora non si hanno notizie di danni.

Un terremoto di magnitudo 6.7 nella scala Richter ha scosso questo pomeriggio l’isola greca di Creta. Il suo epicentro si trovava a 118 chilometri a sud di Ierapetra alla profondità di 10 km. Ierapetra è una città sulla costa meridionale di Creta.

Secondo i rapporti, il terremoto è stato avvertito a Heraklion e Lassithi. Una scossa di assestamento di magnitudo momento 4.4 si è verificata 10 minuti dopo. Non sono ancora note notizie di eventuali danni.

Le prime notizie sul terremoto a Creta

Il comandante dei vigili del fuoco di Creta, Demosthenes Bountourakis, ha detto alle agenzie di stampa che un mezzo dei vigili del fuoco sta già pattugliando la città e intorno a Ierapetra, dove finora non vi sono danni. “Stiamo monitorando gli sviluppi e abbiamo implementato tutte le misure previste. Tuttavia, finora non vi è stata alcuna richiesta di aiuto”, ha detto Boudourakis.

Immediatamente dopo la scossa, l’altra preoccupazione è stata per un rischio tsunami, comunque molto basso nel Mediterraneo. L’esperto di terremoti Christoph Gruetzner ha scritto su Twitter: “Forse una spinta piuttosto superficiale. Probabilmente non c’è stato nessun danno o ci sarà nessuno tsunami”.