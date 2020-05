Morto Sam Lloyd: l’amatissimo Ted della serie Scrubs

L’attore americano Sam Lloyd è deceduto nelle scorse ore. Da un anno a questa parte aveva scoperto di avere un tumore al cervello.

Alla lunga lista di attori deceduti in questi ultimi due mesi si è aggiunto anche Sam Lloyd. I più giovani si ricorderanno di lui per l’iconico ruolo nella serie Scrubs. Nella serie comica a tema “Medical“, Sam vestiva i panni dell’avvocato impacciato ed insicuro del dottor Kelso, per intere stagioni la vera nemesi dei protagonisti. In carriera ha recitato anche in altre serie di successo, come Desperate Housewife, Modern Family, Shameless. Meno prolifica la carriera cinematografica, dove comunque lo si ricorda in Flubber e Galaxy Quest.

La morte di Sam Lloyd non è collegata alla attuale crisi sanitaria. Esattamente come Irrfan Khan (attore di The Millionaire morto pochi giorni fa), di recente aveva scoperto di essere affetto da un tumore. Nel suo caso si trattava di un cancro al cervello che in meno di un anno lo ha portato via. La moglie e l’agente avevano creato una pagina su Go fund me, allo scopo di permettere all’attore di pagarsi le cure e di sostentarsi in questo periodo difficile. Purtroppo nemmeno la generosità di fan e amici è bastata a salvargli la vita.

Morto Sam Lloyd, il cordoglio di amici e colleghi

La notizia della tragica scomparsa dell’attore è stata data in queste ore dal suo manager. Tra i primi ad esprimere il proprio dispiacere per la sua dipartita è stato il creatore della serie Scrubs, Bill Lawrence, che sulla propria pagina Twitter ha scritto: “Sto pensando molto a Sam Lloyd (Ted). Era davvero una persona gentile e dolce. Mancherà a tante persone”. A queste parole si è associato un altro protagonista della serie, l’attore Robert Maschio (Il Todd) che sempre su Twitter ha pubblicato uno scatto con Sam di qualche tempo prima ed ha scritto: “Un periodo più semplice, dei giorni più felici, l’uomo più gentile che io abbia mai incontrato”.