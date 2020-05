Michele Placido, chi è il fratello Donato: carriera e curiosità

Chi è Donato Placido, carriera e curiosità sul fratello minore di Michele, anche lui attore ma anche scrittore: cosa sapere su di lui.

Fratello minore del più noto Michele, anche Donato Placido, nato ad Ascoli Satriano nel 1953, è un attore, ma è anche un noto scrittore, poeta e drammaturgo. Attivo sia al cinema che a teatro, si innamora giovanissimo della recitazione.

A questo amore, affianca la passione per la scrittura: concluse le scuole superiori, si è trasferito a Milano per frequentare l’Accademia del Piccolo Teatro.

Carriera e curiosità su Donato Placido

Ha debuttato in televisione nel 1977 nella miniserie televisiva Il fauno di marmo, mentre due anni dopo esordisce al cinema, diretto da Tinto Brass in Io, Caligola. A teatro, invece, lavora col fratello Michele, ma anche con altri registi di successo come Luigi Squarzina, Giancarlo Cobelli, Maurizio Scaparro. Appare nel film Il grande sogno, diretto dal fratello.

Inoltre, appare anche in alcune serie di successo come L’ispettore Coliandro e in un episodio della serie Crimini, intitolato ‘Bestie’. Amante della scrittura, ha pubblicato diverse raccolte di poesie e alcuni romanzi, intessendo collaborazioni importanti come quella con Antonio G. D’Errico. Per Laterza ha scritto il romanzo Spalle al muro, insieme con Olga Matsyna.