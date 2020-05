Elena Bonetti, chi è il Ministro delle Pari Opportunità: età, foto, carriera

Elena Bonetti chi è il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del governo Conte bis. Vita privata e carriera politica.

Elena Bonetti fa parte dei ministri del secondo governo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E’ nata ad Asola, in provincia di Mantova nel 1974 è ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia.

Elena Bonetti ha una laurea in Matematica, conseguita all’Università degli Studi di Pavia nel 1997 e un dottorato ottenuto a Milano. Ha lavorato come assistente universitaria e come professore associato di Analisi matematica all’Università degli Studi di Milano. Dal 5 settembre 2019 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Presidente del Consiglio Conte, la nomina Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia nell’esecutivo ottenuto dall’alleanza M5S, PD e LeU.

La vita privata e la carriera parlamentare

Originaria di Asola abita a Mantova da molti anni col marito Davide e i figli Tommaso e Chiara. Elena Bonetti è una donna molto riservata e non si conoscono dettagli sulla sua vita privata. E’ stata oratrice alla Leopolda ed è vicina a Matteo Renzi, che l’aveva nominata nella Segreteria nazionale PD. Viene considerata una “renziana” molto critica.

