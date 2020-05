Antonella Boralevi, chi è: età, carriera, curiosità sulla giornalista e scrittrice

Scrittrice, giornalista e conduttrice tv, Antonella Boralevi è un volto molto noto ai telespettatori italiani. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Scrittrice, giornalista, conduttrice televisiva, autrice televisiva e opinionista: Antonella Boralevi è tutto questo, ma soprattutto un volto molto familiare e apprezzato dai telespettatori italiani. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Antonella Boralevi

Antonella Mannocci Galeotti è nata a Firenze il 18 giugno 1953 in una famiglia di notabili toscani di Larciano, ma dopo aver sposato l’antiquario fiorentino Daniele Boralevi si è sempre firmata con il cognome di quest’ultimo. Ha conseguito la maturità classica al Liceo Ginnasio Dante laureandosi poi in Filosofia all’Università degli Studi di Firenze con Giovanni Nencioni, discutendo una tesi in filosofia del linguaggio. È stata ricercatrice presso l’Accademia della Crusca e la Scuola Normale Superiore di Pisa, prima di intraprendere una carriera nel giornalismo.

Antonella Boralevi ha pubblicato il suo primo libro, Far salotto, nel 1985 per la Mondadori, dopo di che ha portato avanti l’attività di scrittrice pubblicando saggi sempre per la Mondadori e per Il Mulino, mentre nel 2005 è uscito il suo primo romanzo, Prima che il vento, pubblicato da Rizzoli e dal quale è stato tratto un film al quale l’autrice ha partecipato collaborando al soggetto. Del 2007 è invece il romanzo Il lato luminoso (2007).

Nel frattempo Antonella Boralevi ha anche lavorato anche come conduttrice e autrice televisiva per numerosi programmi, prevalentemente talk show di approfondimento, sia in Rai che in altre reti italiane. In ambito televisivo ha debuttato con In diretta da Spoleto, reportage andato in onda nel 1989 su Rai 3, cui sono seguiti altri programmi tra cui Il viaggio (Rai 1, 1991), Donne e guai (Rai 2, 1994), Uomini (Rai 2, 1994-1995), Film dossier – Linee d’ombra (Rete 4 1997-1999), Mariti & mogli (La7, 2002).

Antonella Boralevi ha inoltre collaborato per quotidiani e mensili, curando alcune rubriche, ed è spesso ospite in qualità di opinionista nelle trasmissioni televisive di Canale 5 Pomeriggio cinque, Mattino Cinque e a L’Italia sul 2 su Rai 2. Nel 2009 è stata nominata Consigliere Diplomatico per la Comunicazione della Cultura e della Immagine dell’Italia, con funzioni di coordinamento della attività di Ambasciata, Istituto di cultura e Consolato Generale ed è stata assegnata presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi. In tale ruolo ha ideato, curato e organizzato la Prima Mostra del Centocinquantenario della Unità d’Italia, “La France et le Risorgimento”, inaugurata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 27 settembre 2010, ottenendo per la prima volta nella storia dell’Accademia e del Museo di Brera il prestito eccezionale dell’opera Il bacio di Francesco Hayez.

EDS