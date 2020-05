Vasco Rossi: chi è Luca, figlio del cantante e di Laura Schmidt

Chi è Luca Schmidt Rossi, figlio del cantautore Vasco e della moglie Laura: carriera, curiosità e vita privata, la collaborazione col padre.

Classe 1991, Luca è il terzogenito del cantautore di Zocca, Vasco Rossi, l’unico che questi ha avuto con la moglie Laura Schmidt, sua storica compagna con cui sta insieme ormai dal 1987. Il giovane ha due fratelli più grandi avuti dal rocker nel 1986: Davide e Lorenzo.

Soprattutto quella di Lorenzo è una storia complicata: figlio di ‘Gabri’, una giovane fiamma del cantante, Vasco Rossi lo ha riconosciuto solo nel 2003 in seguito ai risultati di un test del DNA.

Chi è Luca Schmidt Rossi, il figlio di Vasco e Laura

Il più giovane dei figli del rocker di Zocca non ha seguito le orme del padre, ma è comunque intenzionato a restare nel mondo artistico. Infatti, è un disegnatore che si è fatto conoscere qualche anno fa, esattamente nel 2007 quando di anni ne aveva solo 16. Luca Schmidt Rossi infatti è l’autore di Piernitro, il pupazzo protagonista di un videoclip che accompagna il singolo scritto e cantato dal padre ‘Basta poco’.

Successivamente, il ragazzo ha collaborato altre volte con suo padre, realizzando diverse grafiche per i suoi album. Inoltre è l’autore del testo del brano ‘L’Ape Regina’, bonus track dell’album Sono innocente, l’ultimo inciso dal cantautore oramai sei anni fa. Vasco Rossi è molto legato ai figli, come ha spiegato qualche tempo fa in un’intervista al settimanale ‘Oggi’: “L’energia di Vasco sono Luca, Lorenzo e Davide. Sono la ragione vera per essere in questa splendida valle di lacrime”.