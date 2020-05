Donald Trump Cina, lo scontro prosegue ed il presidente statunitense parla di “prove che inchiodano Pechino. Il virus lo hanno creato e diffuso loro”.

Donald Trump accusa la Cina in maniera diretta per l’epidemia di Coronavirus in corso. Il presidente degli Stati Uniti urla al mondo di avere “le prove che il virus è uscito fuori da un laboratorio di ricerca di Wuhan”, la cui fuoriuscita ha gettato il mondo in una situazione disastrosa e senza precedenti.

“Ho visto cose che portano a pensarla proprio così, ma non posso aggiungere altro”, sono le parole di Trump contro la Cina riportate dall’agenzia di stampa Reuters. L’idea dell’inquilino della Casa Bianca è che il Covid-19 sia di creazione artificiale e che – non si sa se in maniera involontaria o meno – sia fuoriuscito da Wuhan mentre era tra le mani di alcuni scienziati. Ipotesi questa smentita più volte non solo da parte cinese ma anche da altri esperti della comunità scientifica mondiale. I quali hanno avuto modo di vedere che le modifiche genetiche presenti nel Covid e derivanti da un virus presente nei pipistrelli sono da attribuire ad un decorso del tutto naturale.

Trump Cina, per alcuni l’aggressività del presidente è solo una strategia elettorale

Anche la DNI – Direzione Nazionale dell’Intelligence – parla di virus di costruzione non artificiale. Anche se sono comunque in corso delle indagini. Ma Trump è un individuo irruento che dà poco ascolto agli altri, anche se esperti nel loro campo. Ed ora sarebbe intenzionato ad avanzare alla Cina una richiesta di risarcimento danni per centinaia di miliardi di dollari. E poi gli Stati Uniti contestano a Pechino di avere avvertito in ritardo il mondo. Non dando così modo a tutti di potersi preparare in maniera adeguata. Secondo molti però, Trump starebbe sfruttando questa situazione per promettere la cancellazione di parte del debito che gli Usa devono alla Cina, ed in vista della campagna elettorale per le presidenziali del prossimo 3 novembre 2020.

