Stasera in televisione continua The Twilight Saga con il film Breaking Dawn – parte 1° dove si celebra il matrimonio fra Bella Swan e Edward Cullen: le anticipazioni

The Twilight Saga – Breaking Dawn parte 1, film del 2011, si rifà al 4º romanzo di Stephenie Meyer (pubblicato nel 2008). La storia dell’autrice è divisa in tre parti mentre l’adattamento cinematografico in due. I protagonisti assoluti Bella Swan e Edward Cullen, con la loro storia d’amore capace di superare ogni barriera e ogni razza, si uniranno in matrimonio.

La pellicola andrà in onda su Italia 1 alle ore 21.30.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sul film.

The Twilight Saga – Breaking Dawn parte 1, trama

Si spezza definitivamente il triangolo amoroso che aveva caratterizzato la saga sino questo momento. Edward acconsente, infatti, a trasformare Bella in un vampiro, ma a patto che lei prima diventi sua moglie. Il licantropo Jacob non accetterà la scelta di Bella di diventare un vampiro, tuttavia questo non scoraggerà la ragazza a prendere tale decisione. Dopo le nozze Edward e Bella partono per il Brasile in luna di miele. Ancora nella sua forma umana, Bella si renderà conto di essere, incredibilmente, rimasta incinta. Il mescolarsi delle due diverse specie creerà una allarme nei Volturi, che verranno a conoscenza della notizia, e nello stesso Edward che si troverà di fronte a una difficile scelta.

The Twilight Saga – Breaking Dawn parte 1, Cast

The Twilight Saga – Breaking Dawn parte 1, trailer

