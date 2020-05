Stasera in tv film – Pane e libertà: cast, trama e trailer, oggi 1 Maggio

Pane e libertà – Giuseppe Di Vittorio, film diretto da Alberto Negrin, racconta la storia del sindacalista di Cerignola, colui che primo organizzò uno sciopero per i diritti dei lavoratori.

La miniserie Rai Pane e libertà – Giuseppe Di Vittorio uscita in anteprima nel 2009 e diretta da Alberto Negrin, torna questa sera in tv in occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori. L’attività politica e le vicende personali di un uomo del popolo che, nonostante abbia acquisito prestigio nel tempo, al popolo ha continuato ad appartenere. Il film (le due puntate sono state accorpate) in onda su Rai 1 inizierà alle ore 21.25.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla pellicola che ha come protagonista Pierfrancesco Favino.

Pane e libertà – Giuseppe Di Vittorio, trama

Orfano di padre, a otto anni il piccolo Giuseppe Di Vittorio è costretto ad abbandonare gli studi per andare a lavorare nei campi assieme al resto della sua famiglia. Oltre alla fatica che comporta il suo status, si rende presto conto di come va il mondo per gli appartenenti alla sua classe sociale. Non digerendo i soprusi dei potenti baroni, in gioventù Giuseppe trova il coraggio di ribellarsi e, soprattutto, il modo di farlo: i lavoratori devono lottare uniti se vogliono far valere i propri diritti. Il giovane originario di Cerignola sarà infatti il primo a organizzare uno sciopero per i diritti dei braccianti. L’avvento del fascismo costringerà Giuseppe a fuggire all’estero, ma nell’immediato dopoguerra, tornato in patria verrà eletto primo segretario generale della CGIL e membro dell’Assemblea Costituente.

Pane e libertà, cast completo:

Pierfrancesco Favino (Giuseppe Di Vittorio)

Raffaella Rea (Carolina Morra)

Massimo Wertmüller (Palmiro Togliatti)

Francesco Salvi (Bruno Buozzi)

Danilo Nigrelli (Nunzio il massaro)

Giuseppe Zeno (Barone Orlando Rubino)

Giovanni Esposito (Tonino)

Ernesto Mahieux (Ambulante)

Federica De Cola (Anita)

Emilio Bonucci (Achille Grandi)

Anna Ferruzzo (Madre di Giuseppe Di Vittorio)

Pane e libertà, trailer promo

