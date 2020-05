Stasera in tv film- Contagion: cast, trailer e trama film di oggi, 1 Maggio

Contagion, film del 2011 diretto da Steven Soderbergh, racconta del virus MEV-1 e di una pandemia molto simile all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus

Contagion, film del 2011 diretto da Steven Soderbergh, racconta la storia di un virus, il MEV-1, che improvvisamente distrugge ogni certezza del popolo americano e del mondo intero. Ricorda qualcosa? Certamente, in molti infatti hanno ripensato a questa pellicola una volta che l’epidemia dovuta al Covid-19 ha iniziato a essere dilagante. Occorre sottolineare che, nonostante la somiglianza fra la pellicola e la realtà che stiamo vivendo, il Coronavirus non è necessariamente letale come il virus cinematografico. D’altra parte, risulta molto interessante la spiegazione dettagliata data nella narrazione filmica di come sia possibile che un virus possa essere trasmesso dall’animale all’essere umano.

Il lungometraggio in onda su Canale 5 inizierà alle ore 21.20.

Scopriamo insieme i dettagli di questo film premonitore.

Contagion, trama

Beth Emhoff, di ritorno da Hong Kong dopo un viaggio di affari, viene portata in ospedale per i sintomi di una febbre che si rivela essere dovuta a un virus sconosciuto. La donna, che muore poco dopo il ricovero, verrà considerata la paziente zero. Il virus verrà denominato con la sigla MEV-1 e sia le autorità che la popolazione constateranno presto la capacità di tale agente patogeno di attraversare i sistemi di difesa dell’organismo provocando danni tanto gravi da portare alla morte.

Alla ricerca di un vaccino

Gli studiosi del virus MEV-1 si rendono conto che questo attacca in particolar modo i polmoni e il sistema nervoso provocando la morte dell’ospite in breve tempo. Alla ricerca di una possibile cura il dottor Ellis Cheever, a capo di un Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), dà incarico alla dottoressa Ally Hextall di indagare sui primi casi di contagio. La dottoressa Leonora Orantes si reca invece nel luogo dove si ipotizza abbia avuto origine il passaggio del virus da un animale all’essere umano. Nel frattempo l’epidemia si diffonde provocando negli Stati Uniti milioni di morti e portando i ricercatori a una lotta contro il tempo per creare un vaccino che possa salvare l’umanità.

Lo sceneggiatore del film ha rivelato:

“Gli scienziati con cui ho parlato all’epoca, e ce n’erano molti, avevano detto tutti che si trattava di capire quando ciò che accade nel film sarebbe successo nella realtà, non se prima o poi sarebbe successo”.

Contagion, cast

Marion Cotillard (dottoressa Leonora Orantes)

Matt Damon (Mitch Emhoff)

Laurence Fishburne (dottor Ellis Cheever)

Jude Law (Alan Krumwiede)

Gwyneth Paltrow (Beth Emhoff)

Kate Winslet (dottoressa Erin Mears)

Bryan Cranston (Lyle Haggerty)

Jennifer Ehle (dottoressa Ally Hextall)

Elliott Gould (dottor Ian Sussman)

Chin Han (Sun Feng)

John Hawkes (Roger)

Anna Jacoby-Heron (Jory Emhoff)

Josie Ho (sorella di Li Fai)

Sanaa Lathan (Aubrey Cheever)

Demetri Martin (dottor David Eisenberg)

Armin Rohde (Damian Leopold)

Enrico Colantoni (Dennis French)

Larry Clarke (Dave)

Monique Gabriela Curnen (Lorraine Vasquez)

