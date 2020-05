Stasera in tv – Concerto primo Maggio: a Roma, dal Teatro delle Vittorie

In occasione della festa dei lavoratori l’atteso Concerto del Primo Maggio si svolgerà non in piazza, come di consueto, ma verrà trasmesso dal Teatro delle Vittorie e in modalità virtuale: anticipazioni e scaletta dell’evento

Intitolato Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro, il Concertone del Primo Maggio di San Giovanni diventa un programma televisivo in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20.00. L’insolita scelta è dovuta ovviamente all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, tuttavia nonostante le difficoltà logistiche e non solo, la Rai è riuscita a confezionare l’energia della musica in modo che possa raggiungere i suoi affezionati telespettatori a casa.

Scopriamo insieme chi sono gli artisti in scaletta per il Concerto del Primo Maggio.

Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro

Vista l’impossibilità di organizzare l’iconico Concerto del Primo Maggio a Roma, a San Giovanni come di consueto, Rai, Cgil, Cisl e Uil hanno trovato il modo per portare l’evento nelle case degli italiani tramite il piccolo schermo. Oltre alla musica live in occasione della festa dei lavoratori sono stati documentati racconti e testimonianze a supporto del difficile momento storico che il nostro Paese e tutto il mondo si sono trovati a dover affrontare. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 si è ripercossa anche sull’economia italiana e su tanti lavoratori che la festa intende oggi omaggiare. I contributi musicali, sotto la conduzione di Ambra Angiolini, si accompagneranno a questa consapevolezza, ma anche a infondere l’energia giusta per ricordare che nonostante tutto non si debba perdere la speranza di poter avere un futuro migliore una volta conclusa l’emergenza.

Concerto Primo Maggio (Roma), scaletta artisti:

Sting

Patti Smith

Gianna Nannini

Vasco Rossi

Zucchero

Edoardo e Eugenio Bennato

Ermal Meta

Fabrizio Moro

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Lo Stato Sociale

Paola Turci

Aiello

Alex Britti

Bugo e Nicola Savino

Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz

Dardust

Fasma

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Fulminacci

Leo Gassmann

Margherita Vicario

Niccolò Fabi

Noemi

Orchestra Accademia Di Santa Cecilia

Rocco Papaleo

