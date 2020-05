Pantera in libertà | grosso felino sbrana due pecore nel Beneventano |...

C’è una pantera in libertà che ha sventrato un montone ed una pecora in un piccolo centro in provincia di Benevento. L’allarme del sindaco.

C’è una pantera in libertà a Torrecuso, piccolo centro situato in provincia di Benevento. Il felino è di manto scuro e si trova ormai da diversi giorni in libertà. Il suo passaggio ha lasciato delle tracce evidenti.

Delle preoccupanti tracce. Infatti nella sola giornata di giovedì 30 aprile alcuni residenti hanno trovato le carcasse sbranate di un montone e di una pecora. Segno evidente del passaggio della pantera in libertà. In particolare è proprio il proprietario dei due animali sventrati ad avere lanciato l’allarme, sollecitando l’intervento dei carabinieri e del personale veterinario dell’Asl locale. Le forze dell’ordine già in tempi recenti hanno ricevuto delle segnalazioni riguardo la presenza allo stato brado di questo elegante quanto potenzialmente pericoloso predatore.

Pantera in libertà, l’animale si aggira nelle campagne di Torrecuso

La pantera staziona nelle campagne antistanti Torrecuso, uno dei tanti comuni che si stagliano nel bel paesaggio del Sannio. Il sindaco del Comune del Beneventano, Angelino Iannella, ha confermato tutto quanto provvedendo già da una settimana a diramare una avviso di allerta alla cittadinanza. Per fortuna la quarantena in corso sta limitando al massimo qualsiasi ipotesi di contatto diretto con l’animale. Nel frattempo i carabinieri della Forestale sono al lavoro per cercare di catturare il felino, utilizzando assolutamente metodi non letali. Sempre il sindaco risponde con sarcasmo a chi lo ha accusato di avere inventato questa notizia. “Per gli amanti di gatti e felini, ci sono sue animali sbranati all’interno del nostro territorio. Due pecore, un maschio ed una femmina, dentro e fuori dal recinto dell’ovile”.

