Mara Venier, post “contro” il marito: dopo pochi minuti cancella tutto

Mara Venier aveva pubblicato su Instagram un video “contro” il marito, ma dopo qualche minuto ha deciso di rimuoverlo dalla pagina.

Le relazioni, coniugali o meno, sono basate sull’equilibrio. Sarà capitato a tutti di giocare delle “partite a scacchi” contro il proprio partner per stabilire i limiti. Nelle relazioni sane questo lo si fa attraverso dei giochi, degli scherzi o delle piccole ripicche goliardiche. Proprio questo era stato il metodo che Mara Venier aveva scelto per “farla pagare” al marito per il video pubblicato ieri sulla sua pagina Instagram.

Per chi non l’avesse visto, ieri il marito della conduttrice ha girato un video in cui mostrava la moglie intenta a pulire la terrazza in abbigliamento casalingo. Mentre la riprendeva la prendeva in giro dicendole di coprirsi perché era mezza nuda, quindi rideva per la sua fissazione per le formiche. Mara ha deciso di pubblicare il video, spiegando che il marito si diverte così e invocando la fine della quarantena.

Mara Venier, il post “contro il marito viene cancellato dopo pochi minuti

Questa mattina Mara aveva deciso di “vendicarsi” pubblicando un video del marito mentre girava in pantofole per casa. Dal commento a corollario del post si evinceva che lo prendeva in giro per la sua attività sportiva – le passeggiate in casa – quotidiana. Il video, però, era senza audio, dunque non era possibile capire cosa si dicessero i due coniugi. L’unica cosa che si è intuita è che il marito era divertito dalla ripresa e dai commenti della moglie.

L’assenza di audio è probabilmente il motivo che ha spinto Mara Venier a cancellare il video pochi minuti dopo la sua pubblicazione. Nei commenti, infatti, i suoi fan le facevano notare che si era dimenticata di attivare l’audio e che quindi non era possibile sentire cosa si stessero dicendo. Insomma il tentativo è fallito, ma visto che per il momento la quarantena continua…Non mancheranno occasioni per riprovarci.