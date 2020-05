Mamma e nonna morte di Coronavirus: “Papà, il prossimo sarò io?”

Lo sfogo di un bambino di sette anni dopo che la sua mamma e la sua nonna sono morte di Coronavirus: “Papà, il prossimo sarò io?”.

Un bambino di sette anni ha chiesto a suo padre “Chi è il prossimo papà? Sarai tu o sarò io?”, dopo che sua madre e sua nonna morirono a causa del Coronavirus a quattro giorni di distanza una dall’altra.

Chris Cadby ha perso la moglie Julianne, 49 anni, dopo che sua madre, Joan, 84 anni, è morta la domenica di Pasqua. Entrambi i decessi erano collegati a Covid-19. L’uomo ha confidato in un’intervista le preoccupazioni del figlio.

Il dramma di un bambino: ha perso mamma e nonna di Coronavirus

Cadby ha detto a Sky News: “Ho dovuto trovare la forza per dire a nostro figlio, Evan, cosa era successo”. Dopo la morte della nonna, il nipote era preoccupato perché non vedeva la sua mamma da una settimana, ha raccontato l’uomo che ha perso madre e moglie. Anche lui era stato ricoverato in ospedale con Coronavirus ed Evan aveva dovuto rimanere con lo zio materno.

Il bambino di sette anni è risultato positivo ma non ha avuto alcun sintomo. Nel Regno Unito, i casi di contagio da Coronavirus viaggiano verso i 200mila: sono quasi 180mila, 120mila dei quali in Inghilterra. I decessi sono invece 27.510: dopo Usa e Italia, è il terzo Paese per numero di morti, ma rispetto all’Italia la situazione sembra attualmente meno sotto controllo.