Ivan Zaytsev: chi è la moglie Ashling Sirocchi, carriera e vita privata

Chi è Ashling Sirocchi, la moglie del campione del volley azzurro, Ivan Zaytsev, nonché sua manager: carriera, curiosità e vita privata.

Il campione del volley azzurro, Ivan Zaytsev, e la moglie Ashling Sirocchi si sono incontrati durante una giornata passata sui campi sportivi ad Ostia, in un campo da beach volley. Lei classe 1986, lui ancora minorenne, in un primo momento la giovane età del futuro “zar” frena la donna.

La coppia si rivedrà poi diversi anni dopo e scatterà l’amore tra i due. Inizia un fidanzamento di qualche anno, in cui la giovane donna non si perde una sola partita del suo uomo e anzi per lui lascia anche il lavoro alle Nazioni Unite.

Cosa sapere su Ashling Sirocchi, moglie di Ivan Zaytsev

Il 18 maggio 2013, i due si sposano: la coppia ha tre figli, Alessandro “Sasha”, nato il 31 ottobre 2014, quindi Sienna e Nausicaa, nate tra gennaio 2018 e ottobre 2019. Ivan Zaytsev e la moglie sono impegnati nel sociale e sono diventati testimonial di importanti campagne. Origini irlandesi, passato da modella, Ashling Sirocchi ha lavorato per il World Food Programme delle Nazioni Unite a Roma.

Dopo l’incontro col pallavolista, lascia il suo lavoro e si dedica a tempo pieno alla famiglia, ma non solo: infatti è anche la manager del campione del volley azzurro e anche per questo qualcuno l’ha ribattezzata la Wanda Nara del volley. Biondissima, amante dello sport, la moglie di Zaytsev ha praticato tennis, atletica, equitazione e beach volley. Ci tiene molto alla cura del suo corpo e pratica crossfit. Titolare di un ufficio management, è seguita da decine di migliaia di follower sul suo profilo Instagram.