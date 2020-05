Fabrizio Corona, parole d’amore per Nina: “Rifarei ogni cosa”

In uno degli ultimi post su Instagram, Fabrizio Corona scrive una dedica d’amore per l’ex moglie Nina Moric, possibile ritorno di fiamma?

Paparazzo di successo, personaggio televisivo e pubblico noto in tutto il Paese e playboy conclamato, Fabrizio Corona è un uomo che nella vita ha cercato di ottenere sempre tutto ciò che ha desiderato. Nella sua vita privata, sono due le storie più importanti, quelle che sono rimaste nel suo cuore e che hanno segnato la sua crescita relazionale: quella con Nina Moric e quella con Belen Rodriguez.

Dalla prima storia seria, Fabrizio ha avuto un matrimonio ed una famiglia. La bella modella croata, infatti, è la madre di suo figlio Carlos Maria e anche la donna che nel periodo di maggiore difficoltà per l’ex paparazzo è rimasta al suo fianco. Da qualche anno a questa parte i due ex coniugi hanno stretto nuovamente il rapporto per il bene del figlio e questa scelta ha giovato alla serenità di Fabrizio.

Fabrizio Corona e le belle parole per Nina Moric

Di recente Corona sottolinea spesso come proprio il figlio sia la persona che lo ha spinto a cambiare e che riesce a dargli positività e voglia di continuare. Che il rapporto con Carlos si sia stretto lo possiamo vedere dalle foto, dai video e dai post su Instagram dell’ex paparazzo. Fabrizio sa che se questo è stato possibile, il merito è anche e soprattutto di Nina Moric.

Non è un caso, quindi, se in uno degli ultimi post apparsi su Instagram l’ha voluta ringraziare. In questo vediamo una delle foto del giorno in cui si sono sposati. Accanto allo scatto leggiamo poi: “RIFAREI OGNI SINGOLA COSA.GRAZIE PER AVERMI DONATO LA COSA PIÙ BELLA CHE HO.❤️ @nina__moric @carlosmariacoronathereal”. Che sia un segnale per un ritorno di fiamma? Questo ancora non lo sappiamo, ma di certo sono parole che faranno piacere alla modella croata.