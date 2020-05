Donna nuda passa alle spalle del giornalista, il web lo attacca: “Non è la fidanzata”

Durante una diretta casalinga del giornalista spagnolo Alfonso Merlos, si nota una donna nuda che passa alle sue spalle e che non è la fidanzata.

La quarantena ha obbligato molti lavoratori a fare delle video conferenze o delle chiamate in diretta da casa. Come è logico che sia, in casa può capitare che vi siano scene di vita vissuta che irrompono su schermo. Ma se per il lavoratore comune tali irruzioni nell’ambito lavorativo rimangono all’interno del contesto, per i personaggi famosi le immagini in questione diventano di dominio pubblico e argomento di discussione.

Lo ha scoperto sulla propria pelle il noto giornalista spagnolo Alfonso Merlos. Nelle scorse ore, durante un collegamento in diretta, gli utenti del web hanno notato che alle sue spalle è passata una donna nuda. L’incidente si sarebbe concluso lì, se non fosse che qualcuno ha notato come la donna in questione non fosse la fidanzata del giornalista ed ha cominciato ad accusarlo di averla tradita in diretta.

Donna nuda passa alle spalle del giornalista: chiarito il presunto tradimento

Merlos, infatti, è noto in spagna anche per la sua relazione di lungo corso con Marta Lopez, diventata famosa per aver partecipato ad un edizione del Grande Fratello. Quella passata alla sue spalle, invece, sarebbe una sua collega: Alexa Rivas. Insomma molti hanno pensato che l’involontario photobombing in déshabillé della giovane giornalista avesse portato a scoprire un tradimento in diretta. In realtà, successivamente Merlos si è visto costretto a spiegare pubblicamente che non ha tradito nessuno visto che, ha dichiarato: “La relazione con la mia fidanzata è finita!”.