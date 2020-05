Conosciamo meglio la storia di Cristiano Godano: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del fondatore del gruppo rock Marlene Kuntz

Cristiano Godano nasce a Fossano il 21 novembre 1966. Si laurea in economia e commercio per poi intraprendere la sua esperienza con la musica con i Jack on Fire. Ad inizio 1989 dà vita ai Marlene Kuntz, insieme a Franco Ballatore e Alex Astegiano. Prima è soltanto chitarrista, poi dal 1990 è anche cantante dopo l’addio di Astegiano. Successivamente pubblica il suo primo libro di sei racconti dal titolo “I vivi”. Dal 2008 è anche un docente del Master in Comunicazione musicale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Poi è anche attore nel film Tutta colpa di Giuda, di cui è anche autore, con i Marlene Kuntz, della colonna sonora. Successivamente riceve la Targa Graffio – Musica da Bere, poi tra il 2012 e il 2013 gestisce un blog sul sito ufficiale de il Fatto Quotidiano.

Cristiano Godano chi è: curiosità

Nel giugno 2019 pubblica un altro libro intitolato “Nuotando nell’aria”: autobiografia ricca di aneddoti, riflessioni e materiale inedito sui primi tre dischi dei Marlene Kuntz. Poi arriva l’annuncio del primo brano da solita: infine, il 4 febbraio 2020 esce la versione audiolibro di Nuotando nell’aria. Della sua vita privata si conosce ben poco: è padre di un bambino, ma non si sa chi sia la compagna o se sia o meno fidanzato.