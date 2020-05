Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 1 maggio – LIVE

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 1 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Sebbene ci siano importanti miglioramenti, l’Italia non è ancora fuori dai rischi importanti legati al Coronavirus. In questi giorni, abbiamo assistito a un rallentamento della curva dei nuovi contagi, ma non solo: il numero degli attuali positivi è in diminuzione.

Oltre l’80% degli attualmente positivi sono ora in isolamento domiciliare, mentre l’1,7% dei malati è ricoverato in terapia intensiva. Un numero, anche questo, è che è in costante calo: nelle ultime due settimane si è praticamente dimezzato.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 1 maggio

Partiamo dal Nord Est, con la situazione divisa per Regioni: 18 nuovi contagi e 5 decessi si contano in Trentino. 16 i casi con 5 nuovi decessi in Friuli Venezia Giulia. 17 i nuovi decessi in Liguria, dove gli attualmente positivi diminuiscono di quattro unità. In Emilia Romagna, ci sono 208 nuovi contagi, ma le guarigioni sono 391 in 24 ore, purtroppo ci sono anche 28 nuovi decessi. 93 nuovi contagi, con 12 morti, in Toscana, dove la situazione è stabile da giorni. Spostandoci al Centro, il Lazio vede i contagi scendere a quota 56, con un trend di crescita sotto l’1% e le guarigioni che sono il triplo dei nuovi malati. 28 i nuovi casi nelle Marche, dove i tamponi effettuati sono stati 978.

Un solo caso di nuovi positivi in Umbria, dove sono 27 in meno complessivamente gli attuali positivi. In Abruzzo, si registra un aumento di 18 casi su un totale di 1229 tamponi analizzati. Al Sud, in Puglia abbiamo 27 nuovi contagi su 1.832 test effettuati nella regione, con purtroppo sei decessi in 24 ore. Quattro i nuovi contagi in Calabria, su 1.191 test effettuati. Purtroppo risale il contagio in Basilicata, con 11 nuovi casi che si registrano. Nelle Isole, in Sicilia ci sono 28 nuovi casi, ovvero lo 0,8% dei tamponi effettuati, che sono oltre 3mila.