Perché Contagion è il film che anticipa il Coronavirus? – VIDEO

Contagion è il film che anticipa il Coronavirus: cosa racconta la pellicola con Matt Damon, le somiglianze con la pandemia in corso.

Il film “Contagion” è uscito nelle sale quasi un decennio fa, ma tutti ritengono che abbia anticipato la pandemia di coronavirus che ora attanaglia il mondo. Diverse le somiglianze: entrambi i focolai hanno avuto origine probabilmente da un pipistrello infetto.

Il virus sia nel film che nella crisi della vita reale del 2020 ha fatto e sta facendo una strage. Sia nella realtà che nella finzione, emergono la disinformazione così come la pratica del distanziamento sociale.

Contagion e l’attualità del Coronavirus

Il film illustra i modi in cui un virus prende il sopravvento su una società, divorandola dall’interno. Il suo potere è che rifiuta, in ogni momento, di essere “fantascienza”. Si tratta in sostanza di uno sci-fi che ha una forte carica emotiva, ma non solo: è tremendamente reale nelle situazioni che descrive. Ha un’altra qualità non indifferente: quella di riuscire a descrivere la realtà com’era prima dello scoppio dell’attuale pandemia.

Si tratta della sensazione che potresti avere riguardo a un virus letalmente infettivo, ma nell’America di oggi è anche una sensazione che descrive dove stava andando la vita prima che il Coronavirus colpisse. L’appassimento della classe media, in primo luogo, ma anche la sempre più flebile differenza che si era creata tra realtà e finzione. Guardare ‘Contagion’ in questo periodo è un vero e proprio pugno nello stomaco.