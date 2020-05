Bj Hogg | morto il noto attore de ‘Il Trono di Spade’

Si è spento un volto rimasto nel cuore di tantissimi ammiratori de ‘Il Trono di Spade’. Si tratta di Bj Hogg, la cui scomparsa è avvenuta il 30 aprile.

L’attore BJ Hogg è morto. Il suo volto è rimasto celebre per l’interpretazione di Ser Addam Marbrand nella celebre serie televisiva kolossal ‘Game of Thrones‘, meglio nota in Italia come ‘Il Trono di Spade’.

Il grande interprete originario dell’Irlanda del Nord aveva 65 anni. Il decesso risale al 30 aprile, che era anche il giorno del suo compleanno. A diffondere la notizia della morte di BJ Hogg è stata l’emittente televisiva britannica Bbc, dopo avere avuto una conferma dal suo manager, Geoff Stanton. Il decesso è avvenuto nella città di Lisburn. L’ingresso nel cast de ‘Il Trono di Spade’ avvenne nel 2011, in concomitanza con la messa in onda della prima stagione. Il suo personaggio era un cavaliere che prestava servizio presso Lord Tywin Lannister.

Bj Hogg, morto ‘Sir Addam Marbrand’ de ‘Il Trono di Spade’

L’agente di BJ Hogg lo ricorda come “un uomo eccezionale, dalle grandi doti professionali ed umane. La sua personalità ed il suo carisma erano notevoli. Sono vicino alla famiglia e mi sento devastato quanto i suoi parenti. Era imponente anche in gentilezza, la sua dipartita rappresenta una grave perdita per tutti”. In televisione, dove ha recitato per buona parte della sua carriera, Hogg ha preso parte a circa 20 produzioni filmiche. Lo ricordiamo in particolar modo in ‘Niente di personale’ (1995), ‘Resurrection Man’ (1998), ‘Titanic Town’ (1998), ‘Ember – Il mistero della città di luce’ (2008), e ‘Sua Maestà’ (2012). In base a quanto si apprende non dovrebbe centrare il Coronavirus, che pure di vittime illustri ne ha fatte nel corso delle scorse settimane.

