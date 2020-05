Alberto Matano: ecco il nome del sostituto a ‘La Vita in Diretta’

Alberto Matano lascerà la ‘Vita in Diretta’? Voci di corridoio suggeriscono che l’anno prossimo sarà impegnato in un altro programma e che ci sia già il sostituto.

Nei giorni scorsi si sono fatte insistenti le voci su un possibile cambio alla conduzione de ‘La Vita in Diretta’. Le indiscrezioni indicavano il motivo di tale sostituzione in un presunto disaccordo tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. In una delle ultime puntate del programma quotidiano di Rai Uno, però, Matano ha smentito di avere problemi con la collega ed ha anche detto di aver trovato da subito una discreta sintonia dentro e fuori lo studio.

Leggi anche->Alberto Matano, tensione con Lorella Cuccarini: lei se ne va da la Vita in diretta?

Tuttavia le voci su un possibile futuro del conduttore lontano dal programma pomeridiano non si sono placate. In questi giorni la Rai sta cercando di capire come impostare i palinsesti estivi e autunnali delle sue reti e per lui potrebbe esserci pronto un programma in seconda serata a conduzione solitaria. Chiaramente si tratta solamente di voci e al momento non è possibile avere una conferma.

Leggi anche ->Alberto Matano, possibile flirt con la giornalista: ecco tutta la verità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alberto Matano lascia ‘La Vita in Diretta’?

Ad alimentare i rumor sull’addio di Matano a ‘La Vita in Diretta‘ ci sono le parole che il conduttore ha rilasciato durante un’intervista concessa a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘. In questa il conduttore ha risposto di sentirsi pronto ad affrontare nuove sfide, aggiungendo “Anche in programmi che non sono quotidiani”. A queste parole si aggiunge l’indiscrezione condivisa da ‘Tvblog’, secondo cui Matano sarebbe stato scelto per un programma serale in cui tratterebbe tematiche più leggere rispetto a quelle de ‘La Vita in Diretta’. Sempre sul sito di gossip si aggiunge che al suo posto sarebbe stato scelto Salvo Sottile.