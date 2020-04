Le compagnie aeree offrono prenotazioni per i voli da maggio, favorendo la possibilità di andare in vacanza. Ed in alcuni casi è già tutto esaurito.

Tra i settori più colpiti dalla crisi derivante dall’epidemia in corso in Italia e nel mondo ci sono le compagnie aeree. Con la necessaria quarantena imposta per due mesi allo scopo di rallentare quanto più possibile la circolazione del virus, nessuno più ha preso l’aereo.

Anche perché vige il divieto di recarsi in altre regioni – se non per rare eccezioni – e tanto meno di recarsi al’estero. L’attività degli aeroporti in realtà non si è mai fermata, con dei voli che ci sono comunque stati. Ma il traffico aereo è calato fortemente, del 90% in base a recenti osservazioni. Sono rimaste attive solo le tratte business ed i voli funzionali a fornire supporto medico con il trasporto di personale e di materiale sanitario all’estero.

Voli maggio, tante le pensate per incentivare le vacanze estive

Inoltre chi si trovava bloccato in un Paese straniero ha potuto fare ritorno a casa, come nella situazione che ha riguardato più di 40 turisti italiani bloccati a Cuba o dei lavoratori di Disney World rimasti senza lavoro e senza stipendio in Florida. Adesso le compagnie aeree consentono però nuovamente la possibilità di prenotare, in ottica vacanze estive. Un proposito che in realtà appare ancora complicato. Ma qualora nelle destinazioni designate dovessero esserci tutti i requisiti di sicurezza richiesti, non ci dovrebbero essere ostacoli per parlare una vacanza comunque il più possibile vicina alla normalità. E di prenotazioni ce ne sono già state, con Sicilia e Sardegna in cima alle preferenze di chi intende a tutti i costi andare al mare questa estate.

Possibili anche i voli all’esterno

Alcune Regioni, incentivate anche dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, stanno studiando pure iniziative particolare come soggiorni regalati, voucher o comunque la facilità di cancellare le proprie prenotazioni in maniera più accelerata rispetto al passato. Per quanto riguarda i voli, Alitalia permette la prenotazione per una qualsiasi destinazione italiana a cominciare da maggio. Milano-Palermo sarà una tratta percorribile già dal 1° maggio, mentre Milano-Cagliari sarà aperta dal 21 maggio. Poi sarà possibile anche raggiungere Barcellona o le Maldive, ma solo dal 1° giugno. E soltanto con un passeggero per fila, quindi comunque i posti a disposizione saranno pochi. Invece EasyJet fa volare sia in Italia che in Europa dal prossimo 8 maggio, facendo registrare già un tutto esaurito per il mese.

Si agirà sempre e comunque con la sicurezza come priorità

Ryanair, che ha deciso di non far rispettare il distanziamento tra passeggeri perché non intende far decollare i suoi aerei mezzi vuoti, fornisce mezzi per raggiungere ogni aeroporto d’Italia dal prossimo 15 maggio. Ma per destinazioni europee e per la sola tratta Milano-Cagliari sarà possibile prenotare solo dal prossimo 25 ottobre. In ogni caso saranno obbligatorie mascherine, probabilmente anche guanti, e si dovranno mantenere fino all’uscita dall’aeroporto. Ogni scalo disporrà di termoscanner e ci dovrà essere la debita distanza prima di salire e dopo essere scesi dagli aerei. Niente più pasti e bevande fuori orario a bordo, così come niente più cuscini, cuffiette, coperte e simili, che potremo però portare da casa. Sui rimborsi poi ci dovrebbero essere delle facilitazioni.