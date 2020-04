Vite al limite, chi sono Diana e Ashley: come sono diventate oggi

Diana e Ashley R. sono state due protagoniste di Vite al limite, lo show che aiuta i pazienti con problemi legati al peso grazie alle cure del Dottor Nowzaradan.

Cambiare il proprio stile di vita e le proprie abitudini alimentari non è semplice. Lo sanno le pazienti del Dottor Nowzaradan, Diana Bunch e Ashley Reyes apparse sia in Vite al limite che in Vite al limite e poi.

L’esperienza di Diana è stata molto positiva, la donna è apparsa nella serie nel febbraio 2017, con una storia di problemi di peso che risaliva all’infanzia. Il percorso della donna è stato però straordinario, con una perdita di 120 chili sui 270 con i quali si era presentata nella trasmissione. Non molto diversa la storia di Ashley R. iscritta al programma del Dottor Nowzaradan per paura di perdere suo marito David, ha perso oltre 20 chili con la dieta e l’esercizio fisico e grazie all’operazione di bypass gastrico, ne ha persi molti di più.

Diana B. e Ashley R., come sono oggi

Le due donne hanno seguito gli insegnamenti del Dottor Nowzaradan anche dopo aver finito di registrare la trasmissione. Diana Bunch ha raggiunto il peso di 163 chili, perdendone la bellezza di 110. Mentre Ashley Reyes ha perso 100 chili tondi tondi.

