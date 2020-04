Vite al limite, chi è Kirsten Perez: come è diventata oggi

Conosciamo meglio la storia di Kirsten Perez: ecco tutte le curiosità e la trasformazione della donna protagonista di Vite al Limite

Una delle protagoniste di Vite al Limite è stata Kirsten Perez. Grazie al lavoro del dottor Nowsaradan la donna h avuto una trasformazione incredibile. Trentanove anni, vive a Longview nello stato di Washington: all’inizio è arrivata a pesare anche 278 kg. Dopo un anno grazie alla cura di Nowsaradan ha perso circa 78 kg arrivando così a 200 kg. Il loro rapporto non è stato dei migliori visto che hanno dovuto affrontare alti e bassi.

Vite al limite, chi è Kirsten Perez: la trasformazione

La donna, a causa di alcuni problemi come le droghe e di uno stupro subito da giovanissima, si è rifugiata così nel cibo per non pensarci. Ma alla fine ha prevalso la sua voglia di migliorare e di iniziare un percorso che non è ancora finito. Kirsten Perez ha dovuto affrontare un difficile periodo, ma è stata continua e costante mettendo in pratica le indicazioni del dottor Nowsaradan.