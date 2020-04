Uomini e Donne, Maria De Filippi svela: “Davvero un inferno”

Maria De Filippi è tornato a parlare in una lunga intervista concessa a VanityFair.it: tanti gli argomenti toccati ed in particolar modo ha svelato un aspetto curioso

Una lunga intervista per raccontare le ultime settimane e i progetti per il futuro. Maria De Filippi si è confessata ai microfoni di VanityFair.it rivelando anche un curioso: “Durante la quarantena ho solo letto le chat di Gemma. E’ stato un inferno selezionare tutto quello che le è arrivato. Avevo l’incubo di questa cosa”. Così la Galgani soltanto in studio verrà a conoscenza della verità sui corteggiatori OcchiBlu, CuorDiPoeta e Sirius: chi saranno?

Maria De Filippi, non solo Uomini e Donne: l’idea su Temptation

L’emergenza Coronavirus potrebbe mettere in crisi anche il programma di Temptation Island, che ci hanno accompagnati durante il periodo estivo: “Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast. Scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori. Stiamo cercando di lavorare su questo”.

Infine, sulla possibilità di condurre Sanremo ha rivelato: “Quando ti chiedono di farlo è come se ti dessero una laurea: ne sarei contenta se volessero ridarmela”.