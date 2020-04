Stasera in tv – Vivi e lascia vivere, serie tv: episodi 3 e 4, oggi 30 aprile

Vivi e lascia vivere, serie tv di Rai 1 in prima serata e in prima tv, è la nuova fiction con Elena Sofia Ricci capace di fondere tanti generi e confondere ogni certezza di noi spettatori: gli episodi di oggi, 30 aprile

Vivi e lascia vivere, nuova serie tv di Rai 1 in onda oggi, 30 aprile, sarà in prima serata con la terza e quarta puntata che inizierà alle ore 21.25. I toni definiti, usando le stesse parole della sua protagonista, Elena Sofia Ricci, “family” si mescolano a una trama che vira sempre più verso il genere thriller o, meglio, noir. Scopriamo insieme la trama degli episodi 3 e 4 della fiction di Rai 1.

Vivi e lascia vivere: la nuova serie tv di Rai 1

Il lutto di Laura la porta a nuove scelte, in parte costrette e in parte per lei liberatorie. La donna riprenderà le fila di se stessa e del suo passato, le cui ceneri sembravano essersi spente da tempo. Tuttavia Laura non è davvero quella che sembra e tutto ciò che sta accadendo alla famiglia Ruggero è il risultato di verità non dette che, però, finiranno per svelarsi.

Episodio 3, La fiducia

Toni aiuta Laura a realizzare il sogno di aprire un punto ristoro con l’amica Rosa. Il gesto dell’uomo, però, è palesemente viziato dal voler conquistare a tutti i costi il cuore di Laura. Marilù sta nascondendo qualcosa di molto importante a Laura, segreto che potrebbe portare a gravi conseguenze per la vedova.

Episodio 4, La rinascita

Toni capisce che l’unico modo per iniziare a fare davvero parte del mondo di Laura è quello di essere accettato dai suoi tre figli. L’uomo d’affari entrerà così a gamba tesa nella quotidianità della famiglia Ruggeri con una sorpresa che non farà che inasprire il contrasto fra Laura e la sua primogenita Giada. La ragazza nel frattempo ha trovato lavoro come cubista e accetta tale occupazione per poter accumulare il denaro necessario per i suoi futuri studi. Quando Laura viene a sapere dell’impiego di Giada, la sua reazione porterà la primogenita a fuggire di casa. Laura sarà di nuovo costretta a chiedere aiuto a Toni per ritrovare sua figlia.

Cast principale:

Elena Sofia Ricci (Laura Ruggero)

Massimo Ghini (Tony)

Antonio Gerardi (Renato Ruggero)

Silvia Mazzieri (Giada Ruggero)

Carlotta Antonelli (Nina Ruggero)

Giampiero De Concilio (Giovanni)

