Stasera in tv – Vincenzo Salemme in Sogni e bisogni, oggi 30 aprile

Stasera in tv – Vincenzo Salemme in Sogni e bisogni, oggi 30...

Salemme, il bello… della diretta!, programma di Rai 2, porta in tv tre commedie teatrali interpretate da Vincenzo Salemme di cui oggi, 30 aprile, vedremo la prima intitolata Sogni e bisogni

La commedia napoletana torna su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 con il programma Salemme, il bello… della diretta!.

La trasmissione porta in tv il teatro di Vincenzo Salemme e le sue più iconiche opere artistiche. Stasera in televisione vedremo la seconda di quelle in programma, intitolata Sogni e bisogni. Scopriamo insieme di cosa tratta la commedia.

Vincenzo Salemme dal teatro al piccolo schermo

Vincenzo Salemme all’età di 62 anni ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua vita artistica riuscendo a portare il suo teatro sul piccolo schermo. Questa tipologia di format non è stata utilizzata spesso di recente, tuttavia la Rai ha puntato molto sull’attore e regista napoletano. La triade comica riproposta in replica è caratterizzata dall’essere stata scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Lo spettacolo in onda questa sera in tv è stato registrato e trasmesso in diretta lo scorso dicembre presso l’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli.

Sogni e bisogni, trama

Rocco vive un’esistenza priva di slancio ormai da tempo. Apatico e incapace di godere delle piccole cose, Rocco si rende conto che i suoi affetti lo stanno pian piano lasciando da parte, eppure questo non sembra portarlo a scomporsi più di tanto. Esempio lampante dell’andamento delle cose è il fatto che la scena si apra proprio sul protagonista, rimasto a casa mentre la sua famiglia è partita in vacanza senza di lui. Le giornate di Rocco sembrano trascorrere lente e inesorabili, ma improvvisamente mentre si trova impegnato in noiosi conti di casa, si vede apparire davanti agli occhi un signore distinto.

L’uomo gli comunica di essere il padre dei suoi figli, ma non nel senso comunemente inteso: è il suo membro maschile e anche lui ha deciso di abbandonarlo.

La commedia, rappresentata per la prima volta nel ’95, è molto piaciuta al pubblico ed è diventata uno dei cavalli di battaglia dell’artista.

Salemme a teatro con Sogni e bisogni, il cast:

di e con Vincenzo Salemme

Andrea Di Maria

Massimo Andrei

Teresa Del Vecchio

Antonio Guerriero

Sergio D’Auria

Adele Pandolfi

Biancamaria Lelli

Luana Pantaleo