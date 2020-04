Stasera in tv film – Il giovane Karl Marx: cast, trama e trailer del film

Stasera in tv film – Il giovane Karl Marx: cast, trama e...

Il film biografico Il giovane Karl Marx racconta la storia del giovane Karl Marx e del suo incontro con Friedrich Engels, figlio del proprietario di una fabbrica di Parigi

Il giovane Karl Marx (Le jeune Karl Marx), film del 2017 diretto da Raoul Peck, racconta i primi passi del pensatore verso ciò che si definirà nel Manifesto del Partito Comunista e del fondamentale incontro con Friedrich Engels, senza il quale il suo stesso destino non avrebbe potuto compiersi. La pellicola andrà in onda oggi, 30 aprile, su Rai 3 alle ore 21.20.

Scopriamo insieme qualche dettaglio su questo film biografico.

Il giovane Karl Marx e il Manifesto del Partito Comunista

Il film ripercorre il periodo giovanile di Marx, sviluppato un un arco temporale compreso tra il 1842 e il 1848. Un’analisi vibrante sia della passione politica del filosofo che delle vicende legate alla sua vita privata. In realtà le due cose sono state legate a doppio filo, tanto che l’amicizia con Friedrich Engels accompagnerà sia il suo cuore che il suo pensiero sino alla morte. La pellicola ci mostra cosa accadde prima della pubblicazione del Manifesto del Partito Comunista e gli eventi che hanno portato alla sua definizione. La pellicola è stata applaudita (presentata fuori concorso) al Festival di Berlino del 2017 ed è uscita nelle sale cinematografiche in occasione del bicentenario della nascita del teorico della concezione materialistica della storia e del socialismo scientifico.

Trama

Karl Marx incontra a Parigi, nel 1844, Friedrich Engels, un giovane figlio del proprietario di una fabbrica che aveva già conosciuto in precedenza a Berlino.

Marx considera Engels un borioso dandy, ma si ricrede quando ha modo di leggere i suoi scritti. La stessa sensazione avrà Friedrich e la stima intellettuale reciprocata finirà per legare per sempre i due ragazzi.

Dalle idee si passerà ai fatti quando insieme si troveranno a presiedere la nascita del movimento operaio, a costo di tante rinunce personali e tanti rischi.

Il giovane Karl Marx, cast:

August Diehl (Karl Marx)

Vicky Krieps (Jenny von Westphalen)

Stefan Konarske (Friedrich Engels)

Olivier Gourmet (Pierre-Joseph Proudhon)

Hannah Steele (Mary Burns)

Alexander Scheer (Wilhelm Weitling)

Hans-Uwe Bauer (Arnold Ruge)

Michael Brandner (Joseph Moll)

Peter Benedict (sig. Engels padre)

Ivan Franek (Mikhail Bakunin)

Stephen Hogan (Thomas Naylor)

Wiebke Adam (sig.ra Ruge)

Niels-Bruno Schmidt (Karl Grün)

Marie Meinzenbach (Helene ‘Leichen’ Demuth)

Ulrich Brandhoff (Herrmann Kriege)

