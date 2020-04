Stasera in tv – Dritto e rovescio, le anticipazioni del 30 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 30 aprile, con una nuova puntata di Dritto e rovescio: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 30 aprile, con una nuova puntata di Dritto e Rovescio, in onda in prima serata su Rete4. Il conduttore Paolo Del Debbio intervisterà il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che parlerà dell’emergenza Coronavirus con la conseguente crisi economica che ha messo in difficoltà il Paese. Si toccherà con mano la “Fase 2” per cercare così di capire cosa si dovrà rispettare per poi passare alla crisi che sta investendo molte realtà produttive e commerciali. Ci saranno numerosi collegamenti con commercianti come parrucchieri, estetisti e ristoratori, che non potranno ancora aprire le loro attività nel mese di maggio.

Leggi anche -> Fase 2 Coronavirus | Galli | “Pronti a nuovi focolai diffusi”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Dritto e rovescio, le curiosità

Come svelato da positanonews.it gli operatori e i giornalisti del programma di Rete4 sono volati a Praiano per sentire le voci di Riccardo, il pescatore Giuseppe e Salvatore Ferraioli di Mamma Clelia. Questa sera, giovedì 30 aprile, potrebbe essere trasmesso il servizio dando così voce alle persone che conoscono da vicino la realtà delle cose. Da non perdere l’appuntamento in onda stasera su Rete4.