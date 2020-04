Sindaco viola quarantena e balla al party sul terrazzo | VIDEO

Un sindaco viola quarantena e norme di distanziamento sociale per prendere parte ad una festa celebrata su di un palazzo della sua città.

Un sindaco viola quarantena e relative norme di sicurezza, dando in assoluto il cattivo esempio. Lui è Gaetano Scullino, primo cittadino leghista di Ventimiglia, in provincia di Imperia, che ha preso parte ad una festa organizzata sul tetto di un palazzo del centro storico della località ligure.

Ad incastrarlo delle foto e dei video che lo ritraggono mentre si diverte, cantando e ballando con altre persone, senza guanti e senza rispettare la distanza di almeno un metro di lontananza da frapporre fra sé e gli altri individui. Inoltre, pur avendo la mascherina, Scullino se l’era calata per tenere un discorso ai presenti. I carabinieri hanno colpito prontamente il sindaco che viola la quarantena con la multa prevista di 400 euro, che lui ha già saldato vedendosela per questo motivo ridotta a 280 euro, dal momento che il pagamento è giunto entro 30 giorni dalla emissione. E Scullino ha affermato poi di avere capito l’errore, giustificandosi in questo modo.

Sindaco viola la quarantena: “Ho commesso una cavolata”

“Ho fatto una cavolata. Mi avevano chiamato per il malfunzionamento della fognatura. Poi mi hanno invitato a bere un caffè”. Da lì però si è approdati rapidamente ad un vero e proprio terrace party, complice anche l’operato della padrona di casa. Si tratta di una parrucchiera che organizzava da settimane qualcosa per intrattenere il quartiere”. Sempre Scullino cerca di mettere in buona luce lo sbaglio compiuto, parlando di “come sia prezioso imparare dai propri errori e dalle esperienze fatte per capire che ad ogni nostro gesto possono fare seguito determinate conseguenze. E quando si è in errore, bisogna assumersene la piena responsabilità. Una cosa che io faccio da sempre”.

Lui stesso ha emesso una delibera per poter andare al mare a Ventimiglia

Lo stesso Scullino ha rilasciato una ordinanza grazie alla quale concede il permesso di andare in spiaggia. Serve però essere presenti stabilmente a Ventimiglia dallo scorso 22 marzo, abitare a breve distanza dalla spiaggia e doverla raggiungere necessariamente a piedi, senza alcun mezzo né pubblico né privato. E si dovranno rispettare le distanze di un metro e mezzo come minimo tra gli individui. Il sindaco ha parlato di “prova in vista dell’estate, per valutare se effettivamente potrà essere possibile andare al mare pur conquesti paletti”. Inoltre ha garantito la presenza di controlli costanti.

