Salerno, ragazzo precipita dal settimo piano e muore: aveva 13 anni

Dramma a Salerno nella serata di ieri: un ragazzo di appena 13 anni è precipitato dal settimo piano ed è morto sul colpo.

La Polizia di Salerno sta cercando di ricostruire la dinamica di un tragico incidente occorso ieri sera. Un ragazzo di appena 13 anni è precipitato dal balcone di un palazzo in via Madonna del Monte ed è morto sul colpo. Il giovanissimo campano ha fatto un volo di sette piani e l’impatto al suolo è stato talmente violento da causare una morte istantanea.

Immediatamente dopo l’accaduto è stata chiamata un’ambulanza. La speranza che il giovane potesse essere salvato è svanita proprio quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto. Questi, infatti, hanno cercato di rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere e ne hanno constatato il decesso.

Ragazzo precipita dal settimo piano: la polizia investiga sull’accaduto

Sul luogo del decesso sono giunte anche le volanti della polizia di Salerno, le quali si sono occupate di recintare la zona ed effettuare i rilevamenti del caso. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sull’accaduto, dunque non è chiara la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno lavorando in queste ore per appurare se la caduta dal balcone sia stata accidentale. Al momento, dunque, non sono scartate le possibilità di un suicidio o di una caduta causata da terzi.