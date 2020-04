I rompicapo che lasciano tutti senza parole. Riesci a risolverli? I giochi più divertenti in voga sul web. Quanti giocatori riescono ad indovinare la risposta esatta?

In questi giorni di quarantena, risolvere rompicapo sul web potrebbe essere uno dei modi più divertenti e avvincenti per trascorrere il tempo libero. Quanti giocatori ci sono riusciti, indovinando la risposta esatta?

Se si è amanti delle sfide non si rimarrà di certo delusi provando a risolvere i rompicapo migliori in circolazione sul web. Il primo è quello creato dal sito Raisin. Si tratta di un’immagine che ha come protagonisti moltissimi salvadanai rosa a forma di maialino. Al giocatore si chiede di trovare in pochi secondi la moneta d’oro nascosta tra di loro.

Lo stesso Raisin ha rivelato che uno dei suoi dipendenti è riuscito a trovare la moneta d’oro in soli sei secondi. Un portavoce della società ha inoltre affermato che i rompicapo come questi sono un ottimo modo per trascorrere le giornate di quarantena che tutti stiamo vivendo.

Un altro rompicapo del genere è stato invece creato dalla società del Regno Unito Lottoland. L’immagine mostra uno sfondo di trifogli. Si chiede ai giocatori di trovare gli otto simboli nascosti che portano fortuna nelle diverse culture del mondo. Tra questi un quadrifoglio, un ferro di cavallo, un numero 8, una ghianda, un gatto, una coccinella e una giada.



Un altro rompicapo è quello lanciato dalla compagnia aerea britannica Jet2. In una immagine di una spiaggia affollata, bisogna trovare un paio di sci. Il record dovrebbe in questo caso essere quello di 28 secondi. Anche se potrebbe sembrare il contrario, questi giochi sono tutt’altro che semplici. Uno di questi è stato creato da Lenstore. Un quiz di 10 domande, in ognuna si chiede quante forme sono nascoste in un’altra. Delle 1.000 persone che hanno provato a farlo, solo lo 0,6 percento è riuscito a rispondere correttamente.